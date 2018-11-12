До увольнения Карреры «Спартак» не искал главного тренера
Видео по теме
╳
Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов заявил, что клуб не вел переговоры с другими тренерами, пока командой руководил Массимо Каррера, передает ТАСС.
«До увольнения Карреры мы не вели переговоры ни с кем из тренеров. После, было несколько иностранных и русских кандидатов. Когда сомнения закончились, мы подписали контракт с Кононовым и его командой», — сообщил Измайлов.
Реклама
«Спартак» набрал 19 очков в 14 матчах чемпионата России, клуб занимает девятое место в турнирной таблице.
В следующем матче чемпионата страны красно-белые на своем поле 25 ноября примут самарские «Крылья Советов».
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник москвичей Александр Мостовой высказался о назначении Олега Кононова на пост главного тренера красно-белых.