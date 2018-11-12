До увольнения Карреры «Спартак» не искал главного тренера

Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов заявил, что клуб не вел переговоры с другими тренерами, пока командой руководил Массимо Каррера, передает ТАСС.

«До увольнения Карреры мы не вели переговоры ни с кем из тренеров. После, было несколько иностранных и русских кандидатов. Когда сомнения закончились, мы подписали контракт с Кононовым и его командой», — сообщил Измайлов.

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«Спартак» набрал 19 очков в 14 матчах чемпионата России, клуб занимает девятое место в турнирной таблице.

В следующем матче чемпионата страны красно-белые на своем поле 25 ноября примут самарские «Крылья Советов».

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник москвичей Александр Мостовой высказался о назначении Олега Кононова на пост главного тренера красно-белых.