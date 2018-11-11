Китаец Сюй Цзяюй побил рекорд Колесникова на дистанции 100 метров на спине

Китайский пловец Сюй Цзяюй установил мировой рекорд на дистанции 100 метров на спине на этапе Кубка мира в Токио, сообщает ТАСС.

Спортсмен преодолел дистанцию за 48,88 секунды. Вторым стал австралиец Митч Ларкин (49,54), третьим — японец Масаки Канеко (50,48).

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Предыдущий мировой рекорд принадлежал россиянину Клименту Колесникову. На турнире Кубок Владимира Сальникова в Санкт-Петербурге в 2018 году он преодолел дистанцию за 48,90 секунды.

Плавание. Кубок мира. Токио. Мужчины. Плавание на спине

1. Сюй Цзяюй (Китай) — 48,88;

2. Митч Ларкин (Австралия) — 49,54;

3. Масаки Канеко (Япония) — 50,48