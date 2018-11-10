Туктамышева заняла третье место на этапе в Японии и вышла в финал Гран-при
Россиянка Елизавета Туктамышева заняла третье место на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии, сообщает «Советский спорт».
За произвольную программу судьи поставили спортсменке 142 балла. По сумме двух выступлений Туктамышева получила 219,02 балла . Первый результат показала японка Рика Кихира (224,31). Второй стала еще одна представительница Японии Сатоко Мияхара (219,47).
Российские фигуристки Алена Леонова (194,15) и Мария Сотскова (176,99) заняли седьмое и девятое места соответственно.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.
Третье место в Японии и победа на Skate Canada позволили Туктамышевой пробиться в финал Гран-при, который пройдет в Ванкувере с 5 по 9 декабря.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт выиграли этап в Японии и вышли в финал Гран-при.
Фигурное катание. Гран-при. Япония. Женщины
1. Рика Кихира (Япония) — 224,31;
2. Сатоко Мияхара (Япония) — 219,47;
3. Елизавета Туктамышев (Россия) — 219,02..
7. Алена Леонова (Россия) — 194,15...
9. Мария Сотскова (Россия) — 176,99.