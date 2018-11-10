Туктамышева заняла третье место на этапе в Японии и вышла в финал Гран-при

Россиянка Елизавета Туктамышева заняла третье место на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии, сообщает «Советский спорт».

За произвольную программу судьи поставили спортсменке 142 балла. По сумме двух выступлений Туктамышева получила 219,02 балла . Первый результат показала японка Рика Кихира (224,31). Второй стала еще одна представительница Японии Сатоко Мияхара (219,47).

Реклама

Российские фигуристки Алена Леонова (194,15) и Мария Сотскова (176,99) заняли седьмое и девятое места соответственно.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Третье место в Японии и победа на Skate Canada позволили Туктамышевой пробиться в финал Гран-при, который пройдет в Ванкувере с 5 по 9 декабря.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт выиграли этап в Японии и вышли в финал Гран-при.

Фигурное катание. Гран-при. Япония. Женщины

1. Рика Кихира (Япония) — 224,31;

2. Сатоко Мияхара (Япония) — 219,47;

3. Елизавета Туктамышев (Россия) — 219,02..

7. Алена Леонова (Россия) — 194,15...

9. Мария Сотскова (Россия) — 176,99.