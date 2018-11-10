Забияко и Энберт выиграли этап в Японии и вышли в финал Гран-при

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт стали победителями Гран-при Японии, сообщает ТАСС.

По сумме короткой и произвольной программ российская пара набрала 214,14 балла. Второе место заняли китайские спортсмены Пэн Чэн и Цзинь Ян (207,24). Третьими стали американцы Крис и Алекса Шимека-Книрим (190,49).

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Забияко и Энберт выступят в финале Гран-при, который пройдет в Ванкувере с 5 по 9 декабря.

Ранее сообщалось, что россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро заняли первое место в ритм-танце.

Фигурное катание. Гран-при. Япония. Спортивные пары

1. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) — 214,14;

2. Пэн Чэн / Цзинь Ян (Китай) — 207.24;

3. Алекса Шимека-Книрим / Крис Книрим (США) — 190.49.