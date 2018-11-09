В полуфинал турнира в Лиможе вышли только российские теннисистки

Российская теннисистка Евгения Родина вышла в полуфинал челленджера во французском Лиможе, сообщает «Советский спорт».

Спортсменка одолела румынку Ану Богдан в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки находились на корте один час 27 минут.

За выход в финал соревнования Родина будет биться с соотечественницей Маргаритой Гаспарян. В другом полуфинале также сыграют теннисистки из России: Вера Звонарева и Екатерина Александрова.

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Ранее тренер мужской сборной России по теннису Игорь Куницын поделился мнением о победе Карена Хачанова над сербом Новаком Джоковичем на турнире в Париже.

Теннис. Лимож. Четвертьфинал

Ана Богдан (Румыния) — Евгения Родина (Россия) — 3:6, 4:6