Сборная Германии опубликовала состав команды на матч с Россией

Тренерский штаб сборной Германии объявил состав на товарищеский матч с Россией, передает «Советский спорт».

В список не вошел защитник «Баварии» Жером Боатенг, так как он решил взять паузу для отдыха, и вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, недавно получивший повреждение плеча.

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Всего в заявке значатся 24 футболиста.

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Бернд Лено («Арсенал»), Кевин Трапп («Пари Сен-Жермен»);

Защитники: Маттиас Гинтер («Боруссия» Менхенгладбах), Йонас Хектор («Кельн»), Матс Хуммельс, Никлас Зюле (оба – «Бавария»), Тило Керер («ПСЖ»), Антонио Рюдигер («Челси»), Нико Шульц («Хоффенхайм»), Йонатан Та («Байер»);

Полузащитники и нападающие: Юлиан Брандт, Кай Хавец (оба — «Байер»), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Серж Гнабри, Леон Горецка, Йозуа Киммих, Томас Мюллер (все — «Бавария»), Тони Кроос («Реал»), Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд), Себастьян Руди, Марк Ут (оба — «Шальке»), Лерой Зане («Манчестер Сити»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг).

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес пропустит около недели из-за полученной травмы.