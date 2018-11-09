Мамаев пожаловался на отсутствие общения с Кокориным

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев заявил, что у него нет возможности пообщаться с нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным в Бутырском следственном изоляторе.

«У меня все хорошо. С Сашей не удается общаться», — цитирует Мамаева News.ru.

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Мамаев и нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин арестованы по делу о двух драках, произошедших в Москве 8 октября. В отношении футболистов заведено дело по статье 213 Уголовного кодекса России «Хулиганство».

Ранее адвокат Мамаева прокомментировал информацию об ухудшении правил содержания в СИЗО.