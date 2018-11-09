Дзюба рискует пропустить матч с ЦСКА

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья лидеров своей команды нападающего Артема Дзюбы и защитника Бранислава Ивановича после матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Бордо» (1:1), передает Sport24.

По словам специалиста, решение об участии Дзюбы и Ивановича в матче 14-го тура чемпионата России против московского ЦСКА будет принято позднее.

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«Сыграет ли Дзюба с ЦСКА? Завтра приедем и будем решать. Пока он не тренировался в общей группе. Завтра будет известно.

Что касается Ивановича, то мы внимательно следим за его состоянием. Выпустить его в матче с «Бордо» было бы риском. Он очень устал. Не надо было его везти туда и обратно четыре часа, чтобы выпустить на десять минут. Ему необходима была пауза», — сказал Семак.

Ранее сообщалось, что вместе с «Зенитом» во Францию прилетело 500 болельщиков.