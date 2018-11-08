Олимпийский чемпион задержан по обвинению в изнасиловании подростка

Трехкратный чемпион Олимпийских игр по боксу кубинец Феликс Савон задержан на Кубе по обвинению в изнасиловании 12-летнего подростка, сообщает «Советский спорт».

По информации Boxen1.com со ссылкой на издание Gatopardo, спортсмен, которому 51 год, находится под стражей с 30 сентября, однако власти не сообщают о данном событии. Как сообщает источник, Савон уже был замешан в подобных инцидентах, при этом он умудрялся избегать наказания.

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На Олимпийский играх он завоевывал золотую медаль трижды: в Барселоне, Атланте и Сиднее.

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