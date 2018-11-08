Глава ФНЛ разочарован решением итальянцев не приезжать на матч

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов прокомментировал отмену традиционного товарищеского матча между сборными ФНЛ и итальянской Серии В, передает «Советский спорт».

Глава поделился эмоциями относительно нежелания приезжать итальянских клубов по причине «политико-институционных проблем».

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«Скажу честно: мы разочарованы таким решением наших итальянских коллег. Несмотря на то, что окончательное решение об участии в очередном, уже седьмом по счету матче руководители Лиги Б в этом году приняли с опозданием, мы успели проделать большую организационную работу и имели все основания полагать, что встреча в Тамбове прошла бы на очень высоком уровне», — рассказал президент ФНЛ пресс-службе организации.

Он также сожалеет о том, что российские футболисты не смогут проявить себя.

«К сожалению, не получится увидеть в деле сборную ФНЛ, которая в этом году могла быть одной из сильнейших в истории, поскольку в составе лиги есть сразу несколько команд с молодыми перспективными футболистами. Уверен, что многие из тех, кого мы пригласили на матч с итальянцами, в ближайшее время заявят о себе в молодежной сборной России, а в перспективе дорастут и до главной команды страны», — заключил Ефремов.

Матч должен был пройти 28 ноября.

Ранее глава ФНЛ поделился мнением об игре сборной России в матче против команды Швеции в рамках Лиги наций.