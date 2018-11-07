Во время ЧМ-2018 были сорваны несколько терактов

ФСБ сумела предотвратить теракты, которые могли произойти в России во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщает «Советский спорт».

Об этом рассказал директор ФСБ России Александр Бортников. Как информируется, террористы могли использовать беспилотники.

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«Органы Федеральной службы безопасности предприняли все необходимые меры для выявления и пресечения попыток использовать БПЛА террористами в ходе проводившегося в России чемпионата мира ФИФА по футболу», — заявил Бортников.

Также стало известно, что террористические акты могли произойти не только во время турнира, который длился с 14 июня по 15 июля, но и во время подготовки к мундиалю.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин считает Санкт-Петербург авторитетным центром международной спортивной жизни.