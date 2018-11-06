Экс-хавбек ЦСКА назвал Роналду и Азара неприятными соперниками

Бывший полузащитник сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о футболистах, против которых играл когда-то, передает Sport24.

Экс-хавбек назвал неприятных, по его мнению, игроков.

«Самый неприятный футболист, против которого я играл, если брать в плане мастерства, — это, конечно, Криштиану Роналду, еще Азар. А в плане симуляций и игры исподтишка, был у нас такой футболист в «Динамо» — Огнен Короман. Очень неприятный, помню, что у нас с ним были определенные стычки», — рассказал спортсмен.

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Также он вспомнил забавную ситуацию с нападающим клуба «Бавария Мюнхен» Сандро Вагнером.

«Из веселого могу вспомнить, как Вагнер после какого-то матча в Кубке УЕФА надел милицейскую фуражку и отдавал честь. В этом плане Вася Березуцкий — очень балагуристый парень, рот у него не закрывается», — отметил Алдонин.

Напомним, что бывший игрок армейцев сыграл за сборную России в 29 матчах, однако не отметился в них голами.

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