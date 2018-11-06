Путин посетит ответный матч финала Кубка Либертадорес

Президент России Владимир Путин посетит ответный финальный матч Кубка Либертадорес, который состоится 26 ноября в Буэнос-Айресе на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти», сообщает «Советский спорт» со ссылкой на издание Santo Dia.

В финале Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» сыграет с другой аргентинской командой – «Ривер Плейт». Эти команды никогда не встречались друг с другом в финале турнира. Для «Боки» это будет 11-й финал, из которых они выиграли шесть раз, для «Ривер Плейт» — шестой, три из которых успешные.

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Посол Аргентины в Москве Рикардо Лагорио сообщил, что саммит G20 будет проходить в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря.

Первая встреча состоится седьмого ноября в Буэнос-Айресе на арене «Альберто Армандо». Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Диего Марадоне придется ответить за оскорбления в адрес Лионеля Месси.