Вице-президент «Интера» не в курсе интереса «Реала» к Икарди

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти высказался относительно интереса мадридского «Реала» к форварду итальянского клуба Мауро Икарди, сообщает «Советский спорт».

«Икарди счастлив в «Интере». Мы не в курсе об интересе «Реала». Мы знаем только о внутренней ситуации и сейчас у нас нет необходимости продавать Мауро. Он — наша звезда и ключевая фигура нашей атаки.

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Нам предстоит сложный матч против «Барселоны» в Лиге чемпионов. Не думаю, что соперник как-то сильно изменит свою тактику по сравнению с первой игрой. Они будут пытаться взять игру под контроль, а нам придется противостоять этому.

Месси? Надеюсь он еще немного времени просидит на скамейке. Но я его знаю, он выйдет на поле при первой возможности», — приводит слова Дзанетти Football Italia.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить за Икарди €110 млн.