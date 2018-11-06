Орлов призвал отпустить Кокорина и Мамаева из-за недостаточного хулиганства

Известный спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался по поводу скандала вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, передает «Советский спорт».

Футболисты были взяты под стражу до 8 декабря из-за драк, устроенных в центре Москвы. По мнению Орлова, игроки не заслужили подобного наказания.

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«Мне бы хотелось, чтобы ребят выпустили после восьмого числа. Это мое личное желание, как гражданина. Я за то, чтобы их наказали, и чтоб денежный штраф был и условное наказание. Потому что, на мой взгляд, все-таки, большого-то хулиганства там не было.

Многие говорят, что это все было по сговору. Да по какому сговору? Мне жалко ребят по-человечески, как отцу. И если они потеряют профессию, то это будет невыгодно для нашего футбола. Но судьи так не рассуждают», — сказал комментатор в эфире своего видеоблога «ГСО лайв».

Ранее сообщалось, что суд оставил под стражей еще одного фигуранта дела Кокорина и Мамаева.