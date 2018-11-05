Президент «Кайрата» не хочет в свою команду Кокорина и Мамаева

Президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев поделился, что не хочет видеть в своей команде нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, передает «Советский спорт».

Оба игрока сейчас находятся в СИЗО из-за обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

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«Если им запретят играть в России, возьмем ли их в «Кайрат»? Нет, не возьмем. У нас прописаны критерии отбора футболистов, начиная с детей от 14 лет. Три пункта, по которым отбираем игроков? Скорость, футбольное мышление и характер», — сказал Боранбаев в интервью экс-футболисту «Крыльев Советов» Евгению Савину для его канала «КраСава» на YouTube

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин в «Зените» хотел бы поменьше работать и побольше зарабатывать.