Ван дер Варт объявил о завершении карьеры

35-летний голландский полузащитник Рафаэль ван дер Варт объявил об окончании карьеры, сообщает «Советский спорт».

«Я вынужден остановиться. Я здесь не для того, чтобы восстанавливаться от травм, а чтобы играть в футбол.

Я бы хотел стать футбольным дедушкой, но этому не бывать. Я могу быть только благодарен за все те годы, когда я мог играть в футбол, всем тем игрокам, сотрудникам, поклонникам «Аякса», «Гамбурга», «Тоттенхэма» и «Реала». От этих моментов у меня остались лишь теплые чувства. Это было отличное время.

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Я выигрывал трофеи и участвовал в решающих матчах как в клубах, так и в сборной, выигрывал призы как командные, так и индивидуальные. Все эти годы я мог играть в футбол вместе и против большого количества великих игроков на самых прекрасных стадионах. Будучи мальчишкой, я и мечтать о таком не мог», — цитирует ван дер Варта DeTelegraaf.

Последний клубом голландца был «Эсбьерг». Также ван дер Варт успел поиграть за голландский «Аякс», немецкий «Гамбург», мадридский «Реал», английский «Тоттенхэм», испанский «Бетис» и «Мидтьюлланн». Кроме того футболист провел 109 матчей за сборную Голландии, забив в них 25 мячей.

Ранее сообщалось, что Руни вернется в сборную Англии ради одного матча.