Карпин заявил о нежелании покидать игроков «Ростова» ради «Спартака»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк прокомментировал возможный переход главного тренера Валерия Карпина на пост наставника московского «Спартака», передает Rusfootball.

Футболист подчеркнул, игроки не обращают внимание на слухи, так как Карпин уверил, что не покинет команду.

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«Нервируют ли игроков слухи о возможном уходе Карпина в «Спартак»? Да а нам что нервничать, мы только порадуемся, если что-то такое будет с Валерием Георгиевичем. Но он сказал, что никуда от нас не избавится. Поэтому мы спокойно работаем, никак не реагируем на это», — рассказал Паршивлюк.

Напомним, что 22 октября с поста наставника красно-белых был уволен Массимо Каррера. На данный момент исполняющим обязанности тренера является Руаль Рианчо.

Ранее пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг предложил журналисту на пресс-конференции поспорить на 10 млн рублей.