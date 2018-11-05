Экс-хавбек «Спартака» не верит в изменения после прихода Кононова

Легендарный полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал информацию о возможном переходе главного тренера тульского «Арсенала» Олега Кононова на пост наставника красно-белых, передает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен считает, что специалист не сможет проявить себя, так как среди игроков столичного клуба нет явных лидеров.

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«Вы поймите одну вещь. Он может придти и ничего не сделать, ничего не изменить, не улучшить. Материал нужен соответствующий, а его нет. Молодым ребятам еще надо сыграться, обрасти мясом. А пока они еще не готовы для решения задач. Нет лидера... Вспомните сколько раньше было ярких игроков? А сейчас посмотришь на состав, и просто некого отметить! Не-ко-го, — подчеркнул Гаврилов.

Напомним, что 22 октября был уволен Массимо Каррера. На данный момент исполняющим обязанности наставника является Руаль Рианчо.

Ранее пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг предложил журналисту на пресс-конференции поспорить на 10 млн рублей.