«Милан» предложил Ибрагимовичу полугодичный контракт до конца сезона

«Милан» ведет переговоры о заключении контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем, сообщает «Советский спорт».

Сейчас шведский форвард связан соглашением с «Лос-Анджелес Гэлакси», но может стать игроком «Милана» уже в следующем месяце, поскольку американский клуб Ибрагимовича не сумел пробиться в плей-офф MLS.

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По информации Tuttosport, «Милан» предлагает Ибрагимовичу контракт на полгода с опцией продления на сезон-2019/20. Ибрагимович требует полностью гарантированный контракт на полтора года.

Ожидается, что зарплата Ибрагимовича в «Милане» составит около €1,5 млн в год.

Швед уже выступал в составе «Милана» в сезонах-2010/11 и 2011/12. Он провел в составе итальянской команды в сумме 85 игр во всех турнирах и забил 56 мячей.

Ранее бывший президент Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини назвал своего фаворита на получение ежегодной футбольной награды «Золотой мяч» в 2018 году.