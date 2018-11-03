Кокорин и Мамаев ответили на письмо журналиста в СИЗО

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев ответили на письмо журналиста, передает «Комсомольская правда».

Редактор радио поинтересовался у футболистов, занимаются ли они спортом в следственном изоляторе.

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«Привет! Во-первых, спасибо за письмо. И поддержку. По поводу формы: да, поддерживаю, занимаюсь 5 раз в неделю в тренажерном зале! Все хорошо!» — рассказал полузащитник «горожан».

Форвард сине-бело-голубых также отреагировал на послание.

«Спасибо большое. Все нормально. Тренируюсь почти каждый день. Все будет хорошо», — уверил журналиста Кокорин.

На данный момент спортсмены находятся в СИЗО «Бутырка».

Ранее сообщалось, что болельщики потратили 110 тысяч рублей на письма игроку «Зенита».