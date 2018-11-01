Санкт-Петербург подал заявку на проведение финала ЛЧ в 2021 году
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Санкт-Петербург намерен провести финал Лиги чемпионов в 2021 году, сообщает ТАСС.
Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение решающего матча главного клубного турнира Европы. В случае решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в пользу российского города игра пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.
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По информации пресс-службы УЕФА, конкурентом Санкт-Петербурга в борьбе за финал Лиги чемпионов является Мюнхен.
Напомним, что права на полноценное пользование площадкой принадлежат «Зениту».
Ранее бывший нападающий сине-бело-голубых Борис Чухлов прокомментировал матч команды против самарских «Крыльев Советов» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).