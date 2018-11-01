Экс-хавбек «Спартака» раскритиковал Карреру за конфликтность

Бывший полузащитник московского «Спартака» Игорь Шалимов прокомментировал отставку главного тренера команды Массимо Карреры, передает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен подчеркнул, что проблема итальянского специалиста в том, что он конфликтовал с важными для клуба игроками, такими как хавбек красно-белых Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко.

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«Наших футболистов должно быть на поле как минимум пятеро, поэтому такой костяк исторически очень важен. Вот в чемпионский год у «Спартака» присутствовал российский костяк. Нельзя необоснованно обострять отношения с его представителями. Обострять можно, если человек не соответствует уровню, выходя на поле. Все, что касается нефутбола, не должно никак влиять на отношение к игроку. Но это, на мой взгляд, было не так — и в прошлом году, и в этом», — поделился мнением Шалимов.

Карреру отстранили от должности 22 октября. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Рауля Рианчо.

Ранее бывший наставник мадридского «Реала» Хулен Лопетеги отказался от предложения возглавить «Спартак».