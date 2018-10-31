Голодец вошла в состав комиссии совета при президенте России по развитию спорта
Вице-премьер Российской Федерации Ольга Голодец вошла в состав комиссии по организации и проведению на территории России международных спортивных соревнований и согласованию перспективных заявок совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта, сообщает «Советский спорт».
Как передает интернет-портал правовой информации, Голодец назначена на должность руководителя межведомственной комиссии.
Также в комиссию вошли министр спорта Павел Колобков, президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, почетный президент ОКР Виталий Смирнов, заместитель директора Росгвардии Олег Борукаев, заместитель мэра Москвы Александр Горбенко, первый заместитель главы МВД России Александр Горовой, заместитель министра финансов России Антон Котяков, заместитель начальника управления президента России по обеспечению деятельности государственного совета России Алексей Кулаковский, посол по особым поручениям МИД России Андрей Нестеренко.
Ранее Голодец прокомментировала восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах.