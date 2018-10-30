Сломавшая позвоночник российская фристайлистка подает в суд на врачей

Российская фристайлистка Мария Комиссарова подает в суд на клинику, где она проходила реабилитацию в связи с переломом позвоночника, сообщает «РИА Новости».

28-летняя Комиссарова получила серьезную травму во время Олимпиады в Сочи. Спортсменка не подозревала, что лечение в испанской клинике не было рассчитано на полное излечение, которое позволило бы ей вернуться к профессиональной деятельности.

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«Если бы при заключении договора с клиникой я понимала, что оплачиваю более двух миллионов рублей в месяц фактически за занятия в тренажерном зале, которые не сделают меня снова здоровой и не позволят снова ходить, я бы ни при каких обстоятельствах не заключила бы этот договор в мае 2014 года», — рассказала спортсменка.

Ранее сообщалось, что Комиссарова рассказала о поддержке президента России Владимира Путина.