Мамаеву пишут письма в стихах

Рассмотрение апелляции на арест футболиста ФК «Краснодар» Павла Мамаева в Московском... Владимир Астапкович/РИА «Новости»
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Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал, какое количество писем получает его подзащитный за один день, сообщает RT.

«Мамаев получает около 50 писем в день с поддержкой от болельщиков. В том числе ему приходят письма в стихах», — сказал юрист.

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В данный момент Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин находятся под стражей в СИЗО «Бутырка» по обвинению в избиении нескольких человек в Москве. Восьмого октября футболисты со своими друзьями стали участниками потасовок, в результате которых пострадали чиновник Денис Пак, гендиректор «НАМИ» Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

Ранее младший брат нападающего «Зенита» Кирилл рассказал, почему они избили водителя ведущей Первого канала.