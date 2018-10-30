В матче Кубка Германии за «Баварию» не сыграют семь ключевых игроков

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес Reuters
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач рассказал, какие футболисты не смогут принять участие в выездном поединке второго раунда Кубка Германии против «Редингхаузена» 30 октября. сообщает «Советский спорт».

По словам 47-летнего специалиста, хавбек Хамес Родригес и защитник Жером Боатенг заболели, а у полузащитника Арьена Роббена возникли проблемы со спиной. Также наставник не сможет рассчитывать на голкипера Свена Ульрайха, жена которого находится в положении.

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Защитник Матс Хуммельс, пропустивший матч девятогго тура чемпионата Германии с «Майнцем», уже возобновил тренировки, но не поехал с командой из-за мышечных проблем, информирует официальный сайт мюнхенского клуба.

Напомним, в лазарете «Баварии» также находятся полузащитник Кингсли Коман и хавбек Корентен Толиссо.

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