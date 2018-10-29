Медведева прокомментировала слухи об отношениях с певцом Костовым

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о знакомстве с болгарским музыкантом Кристианом Костовым, сообщает «Советский спорт».

Под композицию певца Beautiful Mess Медведева выступила во время показательного выступления на втором этапе Гран-при Skate Canada.

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«У меня есть друг — Кристиан Костов. Мы познакомились не так давно, около полугода назад. Меня пригласили на передачу «Пусть говорят», когда шло «Евровидение». На передаче рядом со мной сидел Крис, и на протяжении двух часов мы сидели рядом, и нам не дали сказать ни слова. Мы просто сидели и думали, что мы здесь делаем. Начали разговаривать в рекламных паузах», — цитирует Медведеву официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Спортсменка отметила, что до этого они не знали друг о друге.

«И когда во время передачи показали маленький отрывок выступления Криса на «Евровидении», у меня глаза открылись и я поняла: вот оно, я должна кататься под эту песню», — отметила фигуристка.

Медведева заявила, что показательное выступление она полностью поставила сама.

«Костюм подбирала, стразики выкладывала сама. Не судите строго. Я очень старалась», — добавила двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

Фигуристка отметила, что не находится в отношениях с Костовым.

Так получилось, что два 18-летних подростка работают вместе. Но я хочу сразу же развеять все, что нагоняют обычно СМИ, — мы не пара. Мы хорошие друзья, мы всегда на связи и очень много общаемся, у нас много общих интересов, мы друг друга поддерживаем в трудные минуты. Эта та дружба, которой хочется дорожить, но мы не пара, мы не встречаемся», — сказала Медведева.

Ранее вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) призвал не требовать от Медведевой мгновенных результатов.