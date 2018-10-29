Общественное мнение назвали главным фактором в деле Кокорина и Мамаева

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников заявил, что общественное мнение является главным фактором в деле нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Общественность взбунтовалась. Мнение сторонних наблюдателей — главный фактор в деле футболистов. Одни оправдывают спортсменов, другие призывают упечь за решетку на длительный срок. Дебош в центре Москвы сам по себе не является обычной дракой, а представляет собой «ужасный» скандал с фигурирующими в нем звездными персонами», — цитирует Мельникова RT.

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11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы по делу о двух драках, участниками которых они стали. 8 октября из-за действий футболистов пострадали водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

18 октября суд предъявил обвинения по статьям Уголовного кодекса России 213 «Хулиганство» и 116 «Побои». Сейчас Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка».

Ранее сообщалось, что хакеры выложили в сеть интимные фото Мамаевых.