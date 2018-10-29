Президент России Владимир Путин поздравил российских борцов с победой на чемпионате мира 2018 года, который прошел в Будапеште, сообщает «Советский спорт».

«Поздравляю вас с почетным первым местом в медальном зачете на чемпионате мира по спортивной борьбе 2018 года.

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Каждый из вас внес большой личный вклад в эту замечательную победу, выступил достойно, не жалея сил, что называется, на пределе своих возможностей. И, конечно, особые слова признательности вашим тренерам, наставникам, специалистам, которые помогают вам добиваться успеха, искренне болеют за вас и поддерживают на ответственных соревнованиях.

Еще раз поздравляю вас, желаю удачи и всего самого доброго», — цитирует поздравление Путина официальный сайт Кремля.

Ранее сообщалось, что российские борцы установили рекорд на чемпионате мира.