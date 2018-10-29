3 очка Ковальчука помогли «Лос-Анджелес» победить «Рейнджерс»

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча состоялась на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Отметим, что по ходу матча гости вели — 2:0.

Реклама

Решающую шайбу за 55 секунд до конца основного времени забросил Алек Мартинес. В составе победителей 3 (1+2) очка набрал российский нападающий Илья Ковальчук. Форвард «рейнджеров» Владислав Наместников записал себе в актив 2 (1+1) очка, Павел Бучневич отдал одну результативную передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Рейнджерс» — 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

0:1 — Наместников (Бучневич), 11:11;

0:2 — Деанджело (Наместников, Хауден), 27:42;

1:2 — Браун (Ковальчук, Даути), 31:23;

2:2 — Ковальчук (Даути, Копитар), 33:13;

3:2 — Льюис (Кемпе, Ковальчук), 50:28;

3:3 — Спунер (Деанджело, Шей), 55:16;

4:3 — Мартинес, 59:05.