3 очка Ковальчука помогли «Лос-Анджелес» победить «Рейнджерс»
«Лос-Анджелес Кингз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча состоялась на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Отметим, что по ходу матча гости вели — 2:0.
Решающую шайбу за 55 секунд до конца основного времени забросил Алек Мартинес. В составе победителей 3 (1+2) очка набрал российский нападающий Илья Ковальчук. Форвард «рейнджеров» Владислав Наместников записал себе в актив 2 (1+1) очка, Павел Бучневич отдал одну результативную передачу.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Рейнджерс» — 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)
0:1 — Наместников (Бучневич), 11:11;
0:2 — Деанджело (Наместников, Хауден), 27:42;
1:2 — Браун (Ковальчук, Даути), 31:23;
2:2 — Ковальчук (Даути, Копитар), 33:13;
3:2 — Льюис (Кемпе, Ковальчук), 50:28;
3:3 — Спунер (Деанджело, Шей), 55:16;
4:3 — Мартинес, 59:05.