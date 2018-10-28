Хэмилтон стал пятикратным чемпионом «Формулы-1»
Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал пятикратным чемпионом «Формулы-1», сообщает ТАСС.
На Гран-при Мексики Хэмилтон занял четвертое место, гарантировавшее ему победу в общем зачете. Первое место в гонке занял голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла» (1:38:28.851). Вторым стал гонщик «Феррари» немец Себастьян Феттель, третью ступень пьедестала занял его партнер по команде финн Кими Райкконен.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Формула-1. Гран-при Мексики. Гонка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:38:28.851;
2. Себастьян Феттель («Феррари») — +17.316;
3. Кими Райкконен («Феррари») — +49.914;
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +1:18.738;
5. Валттери Боттас («Мерседес») — +1 круг;
6. Нико Хюлькенберг («Рено») — +2 круга;
7. Шарль Леклер («Заубер») — +2 круга;
8. Стоффель Вандорн («Макларен») — +2 круга;
9. Маркус Эрикссон («Заубер») — +2 круга;
10. Пьер Гасли («Торо Россо») — +2 круга;
11. Эстебан Окон («Форс Индия») — +2 круга;
12. Брендон Хартли («Торо Россо») — +2 круга;
13. Лэнс Стролл («Уильямс») — +2 круга;
14. Сергей Сироткин («Уильямс») — +2 круга;
15. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2 круга;
16. Ромен Грожан («Хаас») — +3 круга;
Даниэль Риккардо («Ред Булл») — не финишировал;
Серхио Перес («Форс Индия») — не финишировал;
Карлос Сайнс («Рено») — не финишировал;
Фернандо Алонсо («Макларен») — не финишировал.