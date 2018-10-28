Медведева рассказала о своей второй личности

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане фигуристка Евгения Медведева подвела итоги своего выступления на втором этапе Гран-при Skate Canada.

«С моральной стороны я очень довольна. Не столько прокатом, сколько самой подготовкой к нему, потому что я вернула свою личность, которая вторая. Которой лучше на пути не попадаться, когда она включается. Люди шугаются, но это не значит, что я плохой человек. Я очень рада, что мне удалось пробудиться с новой силой. Для меня это очень важно», — цитирует Медведеву «Матч ТВ».

Ранее олимпийская чемпионка 2014 года фигуристка Аделина Сотникова прокомментировала выступление Медведевой.