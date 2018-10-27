Мещеряков пообещал лично высказать Семину свои мысли о его книге

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал выход в свет авторской книги главного тренера «железнодорожников» Юрия Семина под названием «Локомотив». Возвращение на пьедестал», сообщает ТАСС.

В этом произведении Семин рассказал о непростых взаимоотношениях с гендиректором клуба Ильей Геркусом и спортивным директором Эриком Штоффельсхаусом.

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«Я не собираюсь повторять крылатое выражение — книгу не читал, но осуждаю. У нас в стране свобода слова, но книгу Юрия Семина я действительно не читал, и, честно говоря, времени на это нет.

На мой взгляд, само решение об издании книги, описывающей текущие события или людей, которые в них принимают участие в сколько-нибудь, как кому-то может показаться, негативном свете, по меньшей мере, некорректно. Это не идет и не может идти на пользу ни текущим отношениям, ни той организации, в которой ты работаешь.

Предпочитаю выяснять отношения и спорить с людьми глаза в глаза, а не использовать для этого другие способы. Это касается всех, и это моя твердая позиция. Собственные соображения по поводу этой ситуации я обязательно выскажу в личном порядке, однако, как я уже говорил, у нас в стране свобода слова. Уверен, что мы, в «Локомотиве», уже вышли из детсадовского возраста, когда чересчур трепетно относились к словам своих одногруппников», — сказал Мещеряков.

Ранее победу «Зенита» в матче Лиги Европы с «Бордо» назвали неубедительной.