«Ред Булл» определился с будущим напарником Квята по «Торо Россо»

Руководство «Ред Булла» определилось с будущим напарником россиянина Даниила Квята по команде «Торо Россо», сообщает «Советский спорт».

По информации Auto Motor und Sport, «Ред Булл» уже выкупил контракт пилота Формулы-2 Александера Албона у «Ниссана», за который англо-тайский пилот должен был выступать в новом сезоне Формулы-Е. Таким образом, Албон свободен для выступлений за «Торо Россо». Связь Албона с Таиландом очень нравится партнерам Дитриха Матешица, которые как раз из этой страны.

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При этом, вероятно, официальное объявление о контракте будет сделано лишь на последнем этапе сезона-2018 Формулы-1.

«Вы услышите информацию от нас в Абу-Даби», — заявил советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко.

Что касается нынешнего гонщика «Торо Россо» Брендона Хартли, то он при наличии желания может остаться в структуре «Ред Булл» — однако уже в качестве резервного гонщика младшей команды «быков».

Ранее пилот «Феррари» Кими Райкконен выиграл Гран-при США «Формулы-1».