Задержаны продавцы фальшивых билетов на матч Спартак — Енисей

Двух жителей Красноярска задержали за изготовление и продажу поддельных билетов на матч московского »Спартака» против «Енисея» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), который прошел 7 октября, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю, мужчина, который приобрел у мошенников в интернете поддельный билет, пришел на стадион и обнаружил, что его место занято. Он написал заявление в отделении полиции.

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«Сотрудники полиции установили, что к противоправному факту причастны два молодых человека в возрасте 19 и 20 лет. Сыщики выяснили, что злоумышленники кустарным способом изготовили несколько поддельных билетов и продали их через социальные сети по стоимости до 1,5 тыс. рублей», — заявили в пресс-службе.

В краевом главке МВД предположили, что билеты были распечатаны на принтере.

Встреча «Енисея» и «Спартака» завершилась победой столичного клуба со счетом 2:3.

Ранее бывший полузащитник петербургского «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал предстоящий матч команды против самарских «Крыльев Советов» в рамках 12-го тура РПЛ.