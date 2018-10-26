Появилась информация о возможной продаже «Челси» Абрамовичем

Российский владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович не собирается продавать клуб, сообщает «Советский спорт».

По информации Sky Sports, предприниматель не намерен избавляться от команды.

Абрамович не вел переговоров с самым богатым человеком Чехии Петром Келлнером, который, по слухам, был заинтересован в покупке лондонского клуба.

Ранее бывший защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл прокомментировал игру команды против «Челси» в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ).