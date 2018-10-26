Появилась информация о возможной продаже «Челси» Абрамовичем
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Российский владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович не собирается продавать клуб, сообщает «Советский спорт».
По информации Sky Sports, предприниматель не намерен избавляться от команды.
Абрамович не вел переговоров с самым богатым человеком Чехии Петром Келлнером, который, по слухам, был заинтересован в покупке лондонского клуба.
Ранее бывший защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл прокомментировал игру команды против «Челси» в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ).