Шайба Бучневича не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Чикаго»
«Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Чикаго Блэкхокс» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 1:4, сообщает «Советский спорт».
В составе хозяев отличились Джонатан Тэйвз, Александер Фортен, Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт, за «Рейнджеров» шайбу забросил российский нападающий Павел Бучневич. Нападающий «Чикаго» Артем Анисимов отдал голевую передачу, форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников отыграл 13 минут 3 секунды, голкипер Александр Георгиев участия во встрече не принимал.
Ранее в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» в гостях победил «Виннипег Джетс» со счетом 4:2.
НХЛ. Регулярный чемпионат.
«Чикаго» — «Рейнджерс» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
1:0 — Тэйвз (Кит, Кроуфорд), 02:55;
1:1 — Бучневич (Смит, Хауден), 04:09;
2:1 — Фортен (Шмальц, Мэннинг), 30:33;
3:1 — Кейн (Анисимов, Дебринкэт), 55:39,
4:1 — Дебринкэт (Кагун, Йокихарью), 58:51.