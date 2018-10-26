Россия оторвалась от Португалии и приблизилась к Франции в рейтинге УЕФА

Россия немного сократила отставание от Франции и оторвалась от Португалии в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает «Советский спорт».

На этой неделе прошли матчи 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы. Россию в еврокубках представляли пять клубов: московский ЦСКА крупно проиграл римской «Роме» (0:3), столичный «Локомотив» уступил «Порту» (1:3), московский «Спартак» сыграл вничью с шотландским «Рейнджерс» (0:0), санкт-петербургский «Зенит» переиграл французский «Бордо» (2:1), а «Краснодар» проиграл бельгийскому «Стандарду» (1:2). Таким образом, Россия заработала на этой еврокубковой неделе 0,500 балла.

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Французы смогли заработать только 0,333 балла за счет выездной ничьей «Лиона» в матче «Хоффенхаймом» (3:3) и ничьей «ПСЖ» в матче с «Наполи» (2:2).

Португальцы набрали 0,400 балла благодаря гостевой победе «Порту» над «Локомотивом» (3:1).

На счету России на данный момент — 47,549 балла. Пятое место занимает Франция — 52,498. Седьмой идет Португалия — 42,032.

Возглавляет рейтинг УЕФА Испания — 91,283 балла, следом идут Англия (69,034), Италия (68,725).

Ранее тренер «Бордо» назвал игроков «Зенита» «звездами международного масштаба».