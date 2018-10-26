Мяч Промеса помог «Севилье» разгромить «Акхисар»
Испанская «Севилья» разгромила турецкий «Акхисар» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».
Встреча, состоявшаяся на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась победой хозяев поля с крупным счетом 6:0.
В разгроме турецкой команды поучаствовал бывший полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес, забивший один мяч, а также косвенно поспособствовавший автоголу Милана Лукача на 35-й минуте. Также за севильцев забивали Роке Меса, Пабло Сарабия, Луис Муриэль и Габриэль Меркадо.
Ранее «Зенит» одержал волевую победу над «Бордо» в матче Лиги Европы.
Лига Европы. Групповой этап. Группа J. 3-й тур
«Севилья» (Испания) — «Акхисар» (Турция) — 6:0 (3:0)
Голы: 1:0 — Меса, 7; 2:0 — Сарабия, 9 (пенальти); 3:0 — Лукач, 35 (автогол); 4:0 — Муриэль, 50; 5:0 — Промес, 60; 6:0 — Меркадо, 67.