«Краснодар» уступил «Стандарду» в компенсированное время

«Краснодар» уступил бельгийскому «Стандарду» в матче третьго тура группового этапа Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».

Российский клуб вышел вперед в счете на 39-й минуте, когда нападающий «быков» Ари воспользовался точной передачей Сергея Петрова на пустые ворота. Хозяева отыгрались в начале второго тайма: на 47-й минуте забил бельгиец Рено Эмонд. Матч близился к ничейному результату, но на 90+3 минуте мяч Константиноса Лайфиса после подачи с углового принес «Стандарду» победу.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее «Зенит» одержал волевую победу над «Бордо» в матче Лиги Европы.