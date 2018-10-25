Вратарь «Бордо» рад отсутствию Кокорина в составе «Зенита»

Голкипер французского «Бордо» Бенуа Костиль прокомментировал предстоящий матч с петербургским «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы, передает «Советский спорт».

Вратарь отметил, что сине-бело-голубые являются серьезным соперником в соревновании.

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«Зенит» — фаворит нашей группы и наиболее опасный соперник. У него самый богатый опыт выступления в Лиге Европы. Плюс посмотрите, какая вокруг инфраструктура, какой у него стадион», — поделился мнением игрок сборной Франции со Sports.

Он выделил особенно перспективных членов петербургской команды: форварда Артема Дзюбу и хавбека Леандро Парадеса, а также подчеркнул, что рад отсутствию российского нападающего Александра Кокорина.

«Самый опасный их игрок — Дзюба. Думаю, передо мной чаще всего будет возникать именно он. Нужно выделить Паредеса — очень качественный игрок. К счастью для нас, не будет играть Кокорин, талантливый футболист, мы хорошо его знаем», — заключил Костиль.

Форвард «Зенита» на данный момент находится в СИЗО «Бутырка», его обвиняют по делу о нападениях 8 октября.

Встреча «Бордо» и сине-бело-голубых состоится 25 октября в 19.55 по московскому времени.

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников заявил, что Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не могут играть в футбол во время пребывания в Бутырском следственном изоляторе.