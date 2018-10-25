Крыховяк рассказал о поведении Семина в раздевалке

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк после поражения от «Порту» (1:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов рассказал о том, что главный тренер Юрий Семин был раздосадован и нервничал в раздевалке, сообщает Sport24.

«Семин в раздевалке очень нервничал, как и вся команда. Эпизод с Кверквелией был спорный, по моему мнению, он сыграл в мяч», — заявил Крыховяк.

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Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия получил красную карточку на 76-й минуте за фол на Эррере.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.