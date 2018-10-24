Хавбек «Крыльев Советов» извинился перед болельщиками оригинальным способом

Полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкиров оригинальным способом попросил прощения у болельщиков за свое поведение, сообщает 63.ru.

Футболист был задержан 14 октября сотрудниками полиции. Хавбек находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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Извиниться перед поклонниками он решил, подарив билеты на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита» всем фанатам, которые пришли 23 октября в один из самарских торговых центров.

Матч 12-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом» состоится на «Самара Арене» 29 октября в 18.00 по московскому времени.

Стоит отметить, что за вождение в нетрезвом виде Башкирову может грозить наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Ранее сообщалось, что дело игрока «Крыльев Советов» будет рассмотрено 31 октября.