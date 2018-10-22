Путин поздравил российского борца вольного стиля с чемпионством

Президент России Владимир Путин поздравил борца Заурбека Сидакова с победой на чемпионате мира в Будапшете, передает ТАСС.

На сайте Кремля было опубликовано обращение главы государства к спортсмену.

«Поздравляю Вас с триумфом. Вы достойно представили нашу страну на чемпионате мира в Будапеште, показали высочайший класс мастерства, сработали, как говорится, на результат. В финальном поединке одолели сильного и опытного соперника», — гласит телеграмма на сайте.

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21 октября борец вольного стиля одержал победу на международном соревновании в весовой категории до 75 кг. Россиянин одолел в поединке грузинского борца Автандила Кенчадзе со счетом 2:2.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко высказался относительно увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера московского «Спартака».