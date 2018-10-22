Отец Мамаева объяснил пристрастие футболистов к вечеринкам

Константин Мамаев, отец полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, высказал свое мнение о любви футболистов к разгульному образу жизни, передает «Советский спорт».

«Мальчишки с пяти-шести лет выходят на режим. В каком плане на режим? Это тренировки-дом, тренировки-дом, игра. Мое мнение, что у них получается следующее: когда у них выходной, то они по полной отрываются. И они не успевают взрослеть», — сказал Мамаев-старший в эфире телеканала НТВ.

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8 октября Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были заключены под стражу из-за устроенных в центре Москвы дебошей, в ходе которых были избиты три человека. Сейчас футболисты находятся в СИЗО.

Ранее сообщалось, что Константин Мамаев дал оценку действиям сына и Кокорина.