Друг Кокорина и Мамаева рассказал о буднях игроков в СИЗО

Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев выразил поддержку своим друзьям Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, которые отбывают заключение в СИЗО №2 «Бутырка», передает «Советский спорт».

Друг футболистов рассказал, что хавбек «Краснодара» и форвард «Зенита» тренируются в следственном изоляторе.

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«Все будет хорошо, братья. Вы пройдете через это испытание и станете сильнее. Я знаю, что вы даже там не унываете и уже начали тренироваться. Настоящие профессионалы!» — написал Чочиев в своем инстаграме.

18 октября Кокорину и Мамаеву были предъявлены обвинения по статьям «Хулиганство» и «Побои» за избиение трех человек в центре Москвы.

Ранее сообщалось, что изображение Мамаева убрали с предматчевой заставки на домашнем стадионе «Краснодара».