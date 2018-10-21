Пилот «Феррари» Кими Райкконен выиграл Гран-при США «Формулы-1», сообщает «Советский спорт».

Вторым финишировал Макс Фертаппен на «Ред Булле». Третьим стал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Этого результата британцу не хватило, чтобы гарантировать себе чемпионский титул. Себастьян Феттель стал четвертым и разрыв между ним и Хэмилтоном вырос до 70 очков, что оставляет немцу теоретические шансы на титул.

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Россиянин Сергей Сироткин финишировал 15-м.

Формула-1. Гран-при США. Гонка

1. Кими Райкконен («Феррари»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

4. Валттери Боттас («Мерседес»)

5. Себастьян Феттель («Феррари»)

6. Нико Хюлькенберг («Рено»)

7. Карлос Сайнс («Рено»)

8. Эстебан Окон («Форс Индия»)

9. Кевин Магнуссен («Хаас»)

10. Серхио Перес («Форс Индия»)

11. Брендон Хартли («Торо Россо»)

12. Маркус Эрикссон («Заубер»)

13. Стоффель Вандорн («Макларен»)

14. Пьер Гасли («Торо Россо»)

15. Сергей Сироткин («Уильямс»)

16. Лэнс Стролл («Уильямс»)

Шарль Леклер («Заубер») — не финишировал

Даниэль Риккардо («Ред Булл») — не финишировал

Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал

Фернандо Алонсо («Макларен») — не финишировал.