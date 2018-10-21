Адвокат Кокориных: ребята держатся как мужчины

Адвокат Татьяна Стукалова, которая защищает интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла, рассказала об самочувствии и настрое, передает «Советский спорт».

«Довожу до вашего сведения, что ребята держатся как мужчины! Со здоровьем у них все в порядке. Всё необходимое, а именно личные вещи, средства гигиены, продукты и деньги на личном счету у них есть. Александр просил всем передать слова благодарности за вашу поддержку. Идем дальше», — написала Стукалова на своей странице в «Инстаграме».

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19 октября суд не удовлетворил апелляцию братьев и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и оставил их под арестом до 8 декабря.

Ранее митрополит Иларион прокомментировал арест Кокорина и Мамаева.