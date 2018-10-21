Игроки ЦСКА расстроили Хабиба Нурмагомедова
Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов рассказал, что игроки ЦСКА его сильно расстроили, обыграв его любимые команды, передает «Советский спорт».
Российский боец, который является действующим чемпионом UFC в легком весе, поздравил армейцев с победой, но при этом отметил, что расстроен тем, что в матчах с ЦСКА проиграли его любимые команды — махачкалинский «Анжи» и мадридский «Реал».
«ЦСКА очень хорошо сыграл в этом матче. У них вообще очень хорошая команда. Вы знаете, они ведь меня сильно расстроили за последнее время. Сначала ЦСКА обыграл «Реал», теперь «Анжи», — это две мои любимые команды. Я поздравляю гостей с победой, а нашим желаю не расстраиваться и идти вперед. Нас ждет долгий сезон, так что, пацаны, давайте! Надо биться! За вас столько людей болеет. Наш народ ждет побед. Не надо сдаваться, надо идти только вперед», — приводит слова Нурмагомедова официальный сайт «Анжи».
Ранее Хабиб Нурмагомедов пожелал сборной России по борьбе успехов на чемпионате мира.